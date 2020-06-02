فيديو وصور.. رئيس الوزراء أول الملتزمين بـ"ارتداء الكمامة"

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون أول المتلزمين بقراره بشأن وجوب ارتداء الكمامات الواقية في عدد من المنشآت، من بينها المنشآت الحكومية، مثل مجلس الوزراء، بداية من أمس السبت واليوم الأحد.

وألزم "مدبولي"، جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات الواقية.

وظهر رئيس الوزراء في عدة اجتماعات عقدها رفقة وزراء ومحافظين ومسؤولين بمجلس الوزراء مرتدين لـ"الكمامات الطبية"، وذلك تطبيقا لقراره في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وتعول الحكومة على أن ارتداء "الكمامات" في البلاد سيخفض من معدل انتشار المرض في البلاد بصورة كبيرة، فيما تعمل بالتعاون مع القطاع الصناعي على إنتاج "كمامات مستدامة"، بمتوسط سعر يناهز 5 جنيهات، للتغلب على مشكلة نقص الكمامات الطبية، وارتفاع تكلفتها نسبيا على المواطنين.

وظهر رئيس الوزراء خلال اجتماعات مجلس المحافظين الذين عقده بالفيديو كونفرانس، واجتماعاته بعدد من المسئولين أمس واليوم وهو مرتديا للكمامة الطبية.

كما أظهرت اللقاءات السابقة لرئيس الوزراء حرصه على تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، والوقاية من "الفيروس المستجد".

وآخر الاجتماعات التي ظهر بها "مدبولي"، وهو مرتدٍ للكمامة، كان اجتماعه اليوم لمناقشة خطة عودة السياحة الخارجية وحركة الطيران الدولية في الفترة المقبل.

وخلال الاجتماع ظهر المسؤولون المشاركون فيه وهم مرتدون للكمامة، ومن بينهم كلاً من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

وتنص المادة الحادية عشر من قرار رئيس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020، على: "يلتزم العاملون والمترددون على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين إشعار آخر".