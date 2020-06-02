شعبة المستلزمات الطبية للمواطنين: الكمامات القماش الأنسب.. صنعوها في البيت

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامة N95 مدة فاعليتها 8 ساعات فقط، ويرتديها فقط الطبيب الذي يتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بشكل مباشرة فقط، بينما ارتدائها من قبل المواطنين في الشوارع ليس له أي قيمة، موضحًا أنه إذا كان المواطن غير مخالط لمريض مصاب بفيروس كورونا ومناعته جيدة يجب عليه ارتداء الكمامة القماش حتي وإن صناعتها منزليا.

وأضاف عزت، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، أن الكثيرين سوف ينتقدوه في ذلك لرغبتهم في بيع الكمامات غير المطابقة رغم أن هناك أطباء يتحدثون عن مدي فاعلية الكمامة القماش والطبية، مشددًا على ضرورة تحديد الجهات التي ترتدي الكمامات الطبية المخصصة للأطباء، فيجب الابتعاد عنها من قبل المواطنين وتركها للأطباء حتى لا يحدث بها أي نوع من النقص في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن الكمامة الطبية التي تُباع بالصيدليات مدة استعمالها 4 ساعات فقط وبعد ذلك تكون ملوثة ويّصعب غسلها أو تنظيفها، ومن يستخدمها أكثر من عدد الساعات المحددة تصبح مصدر تلوث بالنسبة له، مشددًا على ضرورة بيع الكمامات الطبية في المستشفيات فقط والجهات الطبية والعيادات وتكون للمخالطين وضعاف المناعة.

وأشار إلى أن حجم الاستغلال في مجال بيع الكمامات أصبح كبير جداً، وأن كل الكمامات الموجودة في السوق أغلبها غير مطابقة للمواصفات وأقل فاعلية من القماش، وأن 80٪ منها غير مطابق للمواصفات، موضحًا أن هيئة المواصفات والجودة أعلنت عن بعض الاشتراطات الخاصة بتصنيع الكمامة النسيجية والقماش.

وتابع: "من الممكن لأي شخص تصنيع كمامة في البيت بمجرد دخوله على أي موقع خاص بالكمامات القماش وكيفية تصنيعها وهي عبارة عن طبقتين ومن الممكن على الجميع أن يصنعها"، مشددًا على ضرورة الابتعاد تماماً عن الكمامات الطبية لأنها ليست الخيار الأمثل للمواطنين، ويجب أن توجه للقطاع الطبي فقط للأطباء والمستشفيات والمخالطين ومن لديهم ضعف في المناعة، وأن الاختيار الأمثل للمواطن هو الكمامة القماش.