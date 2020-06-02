"الأورمان" تنتهي من إعمار 30 منزلا بالغربية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا بقرية شبرابيل بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وأكد "شعبان" أن الإعمار شمل هدم وإعادة بناء وأعمال تسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية، وتركيب أبواب وشبابيك، وذلك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الاكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجمعية سلمت البيوت لأصحابها لتُدخل الفرحة فى قلوبهم.

وأشاد "شعبان" بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الغربية بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.