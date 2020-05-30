"شفاء الأورمان" يحتفل بذكرى افتتاحه.. مدينة طبية عالمية على أرض الصعيد

احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، شمال محافظة الأقصر، أمس، بمرور 4 سنوات على الافتتاح، حيث يعد المستشفى، أول صرح طبي مجاني لعلاج مرضى السرطان بمحافظات صعيد مصر، ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، وأطلق سلسلة من الفعاليات الطبية والمجتمعية المهمة، لدعم الكشف المبكر لسرطان الثدي.

"الوطن" استعرضت أهم انجازات المستشفى، الذي أصبح بمثابة مدينة طبية عالمية على أرض مصرية، تليق بأبناء الصعيد، حققت سلسلة نجاحات تصدرت بها عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، بل وشارك فريق المستشفى، في نشر نجاحاتهم وأبحاثهم في المجلات والدوريات العلمية حول العالم.

1- بالشراكة بين جمعية الأورمان وجمعية شفاء المتخصصة لعلاج الأورام، دشنت جمعية الأورمان حملة ضخمة لإنشاء صرح طبي لعلاج أمراض السرطان، وهو مستشفى (شفاء– الأورمان) بالأقصر.

2- جرى الانتهاء من تصميمات المرحلة الأولى، وكانت تشمل العلاج الإشعاعي، والأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية، ومعامل متقدمة، والعلاج الكيميائي والصيدلية الإكلينيكية، وتوسعات المعامل، وبنك الدم بتكلفة 100 مليون جنيه.

3- المرحلة الأولى استهدفت علاج من 5 إلى7 آلاف مريض، استغرقت 18 شهر، وتم افتتاحها في 27 مايو 2016، أقيم فيها المستشفى على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتكون من طابقين، ويحتوى على عدد 100 سرير، ينقسم إلى 50 سرير للعلاج الكيميائي، وعدد 50 سرير للغرف العلاجية، ويستقبل المستشفى ويعالج المرضى من كل الأعمار.

5- أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد هي المحافظات الرئيسية التي تستفيد من مستشفى شفاء الأورمان، وتم التركيز على هذه المحافظات لأن هذه المناطق هي أقل محافظات يوجد بها خدمات طبية لعلاج أمراض السرطان كما أنها بعيدة عن محافظة القاهرة.

6- في منتصف العام الماضي، أعلنت إدارة المستشفى، إجراء 1668 عملية جراحية تزامنا مع مرور 3 سنوات على افتتاحه في 27 مايو 2016.

7- في نوفمبر2017، افتتح الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر السابق، المرحلة الثانية من المستشفى، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وافتتاح 4 غرف عمليات كبيرة، ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا، ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوي، تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة، وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة، وجهاز أشعة فلوروسكوبى "PET CT"، وجهاز أشعة بوزيترونى، ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية، ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

8- تنفيذ 1668 عملية جراحية شملت أورام في الرأس وأورام الجهاز الهضمي وسرطان الثدي، وجميعها حققت نجاحا كبيرا في خدمة المرضى القادمين من محافظات صعيد مصر.

9- في 18 يناير من العام 2018، وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من إنشاءات وتجهيزات المستشفى، وهي عبارة عن مبنى متكامل، مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، مقرر أن يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد، ملحق به قسم داخلي، وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة، وزيادة لعدد أسرة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض.

10- تضم المرحلة الثالثة، إنشاء مركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية.

فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.