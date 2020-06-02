روسيا تخصص 70 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بلاده ستخصص 70 مليار دولار لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا، خلال آخر 24 ساعة 2286 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في العاصمة موسكو، ما يرفع حصيلة الإصابات فيها إلى 285374 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ارتفاع حالات الشفاء في العاصمة الروسية إلى 88269

وبحسب آخر البيانات الرسمية، اليوم، جرى تسجيل 71 حالة وفاة في العاصمة الروسية موسكو، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات فيها منذ تفشي الفيروس إلى 2624 حالة.

وأعلنت لجنة مكافحة الوباء عن شفاء 6030 في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 88269 حالة.

وتعتبر موسكو المنطقة الأكثر تضررا من تفشي كورونا المستجد في روسيا، مقارنة بالمدن الروسية الأخرى، كما تم تسجيل 732 إصابة جديدة، خلال اليوم الماضي، في ضواحي موسكو.

وارتفع عدد المتوفين في عموم روسيا من جراء تفشي "كوفيد-19" إلى 5037 شخصا، فيما بلغ مجموع عدد المصابين 423 ألفا و741 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وارتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 186985 شخصا.