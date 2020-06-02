وفاة 182 شخصا وتسجيل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 5037 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفا و741 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن تماثل 11108 شخصا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 186985 ألف شخص.

وقالت الهيئة إن 41.9% من بين 8863 مصابا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعا في أعداد المصابين مقارنة بحصلية أمس الاثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.