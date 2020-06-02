أبو السعد تنتقد منظمة هيومن رايتس ووتش: تتجاهل مظاهرات أمريكا

انتقدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، صمت منظمة هيومن رايتس، عن الحديث حول المظاهرات المشتعلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد، والتي أثارت تداعيات خطيرة في الولايات المتحدة، حيث تم اعتقال المئات من المتظاهرين، وإلقاء القبض على ما يقرب من 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية.

وأشارت أبو السعد، في بيان لها، أن منظمة هيومن رايتس تتجاهل الحديث عن أي أحداث تحدث بالولايات المتحدة في الوقت الذي تسلط الضوء بمعلومات وأكاذيب مضللة حول العديد من الأحداث في مصر، مما يؤكد عدم شفافيتها في عرض القضايا والأحداث التي تدور حول دول العالم، فهي تعرض الحقائق من جانب واحد، وفقا لتمويلاتها التي تتقاضيها في سبيل تشويه سمعة وصورة مصر أمام العالم.

وقالت إن هذه المنظمة فقدت مصداقيتها فهي تتعمد تشوية الحقائق في مصر، لصالح دعم وجهات نظر الدول الراعية للإرهاب التي لا تريد الصالح للدولة المصرية، فكل التقارير الصادرة عنها مشوهة و عار تماما عن الصحة.