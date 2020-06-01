وكيل "تعليم كفر الشيخ" تناقش عدد من الموضوعات مع النائبة هالة أبو السعد

استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، وذلك لمناقشه بعض الموضوعات الخاصه بالعملية التعليمية، والإجراءات المتبعة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنيه، وتطبيق تعليمات معالي الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على جاهزية المديرية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية ،وتطبي الاجراءلات الاحترازية، وتوفير كمامات للطلاب واجراء الكشف الحراري عليهم، وتخصيص حجرتين للعزل بكل مدرسة.