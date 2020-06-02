رانيا يوسف تسخر منصاتها على السوشيال ميديا للتوعية ضد العنصرية

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنَّ" ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مع المواطن جورج فلويد يعد مثالًا بسيطًا لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون والدين والاسم وغيرها من العنصرية التي نقابلها يوميًا من أشخاص لا يصفون إلا أنّهم مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم".

وأضافت "رانيا"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، "لابد من الوقوف معًا ضد كل شخص عنصري في كل شيء كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الأخرين".

واستطردت: "أنا قررت استخدم منصاتي الاجتماعية للتوعية ضد العنصرية بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي إنهم يقدموا توعية ضد العنصرية بكل أنواعها الموجودة في كل دول العالم، مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين".