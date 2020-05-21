رانيا يوسف بعد عرض الحلقة الـ28 الاختيار "رحم الله شهدائنا"

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لشهداء ملحمة البرث عبر حسابها الخاص بموقع تويتر.، عقب عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار.

وكانت تناولت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين البرث بشمال سيناء عام 2017، ونتج عنه استشهاد البطل أحمد المنسي.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصورة قائلة: رحم الله شهدائنا".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.