القباج: 6000 متعافي استفادوا من جلسات الدعم النفسي "أون لاين"

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين" وهي عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، في ظل وجودهم في المنازل لفترات طويلة، حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات‪ ‬حيث استفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 6000 متعافي حتى الآن.

وأضافت أن الصندوق سيواصل غدا الخميس بث جلسات مباشر لمدة ساعتين من الساعة 1 حتى الساعة 3 ظهرا لتقديم الدعم النفسي والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق، خاصة في ظل التزام الكثير من متعافي الخط الساخن في البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.

‏من جانبه أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال المتخصصين في هذا المجال وتقديم كل أوجه الدعم لهم للحد من الانتكاسة بجانب أيضا تكثيف جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين"، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافي؛ لافتا إلى أن أنه تم تجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الالكترونية للمتطوعين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.‬