القباج: قواعد استهداف مشتركة ومتكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت في وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي، سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثلة في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، أو المساعدات الاجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلى جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر.

وأضافت أن الوزارة بدأت منذ فترة، تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلى معدلات الحوكمة للموارد المتاحة.

وأكدت القباج أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف.

وتابعت أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانيين، ما أدى لتحسين جودة البيانات وترشيد الموارد.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية، استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها، ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها، ونطاق عملها جغرافياً.