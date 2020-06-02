نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال "حياة كريمة" في قرى جهينة

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، أعمال التطوير بقريتي أبو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب، بمركز ومدينة جهينة، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد نائب المحافظ مشروعات قرية أبو بكر الصديق، حيث جرى الانتهاء من رصف طريق داخلي بالقرية بطول 2 كيلو، ويخدم 8573 نسمة من أهالي القرية، بنسبة تنفيذ 100%.

وجرى الانتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء بـ 46 عمود جهد منخفض 350/8 للوصلات، بنسبة تنفيذ 100%، كما تفقد مشروعات قرية علي بن أبي طالب، حيث الانتهاء من رصف داخلي بالقرية بطول 2 كيلو متر والذي يخدم 5648 نسمة من أهالي القرية، بنسبة تنفيذ 100%. كما جرى شراء مهمات إنارة وتركيب كشافات ليد 100 وات،بنسبة تنفيذ 100%.

وعقد "القاضي" اجتماعا بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة تناول عرض مؤشرات الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة "المرحلة الأولى" التي تستهدف 29 قرية، باعتماد مالي 102 مليون جنيه.

ووصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق 100 ٪، ومشروعات الكهرباء 90%، بينما وصل أعمال التنفيذ بمشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب، والوحدات البيطرية، والوحدات الصحية 85%.