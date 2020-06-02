تصاعد كبير في منحنى الإصابات اليومية بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3117 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية و64 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، اليوم: "تم تسجيل 3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 157562، بينها 2565 حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7942".

وأوضحت الصحة الإيرانية: "بلغ إجمالي المتعافين 123077، في حين بلغ عدد تحاليل كورونا التي أجريت في البلاد حتى الآن 975936".

وأشارت الوزارة، إلى أن أقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، وأقاليم أصفهان وكردستان وكرمانشاه وبوشهر وهرمزكان وأذربيجان الغربية تشهد ارتفاعا أيضا في تفشي الوباء.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الاثنين 2979 إصابة جديدة، في أكبر معدل يومي منذ شهرين، إلا أن إصابات اليوم تتجاوز عتبة 3 آلاف إصابة جديدة لتكون بذلك أعلى معدل منذ شهرين في البلاد.