 روحاني يعلن إعادة فتح المساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، إعادة فتح المساجد للصلاة يوميا في كل أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق لا تزال تشهد معدلات مرتفعة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال روحاني، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا المستجد، إنه ستتم إعادة فتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد لأداء الصلوات اليومية مع الالتزام بالتوصيات الصحية.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية خلال زيارة المساجد، إلا أنه لم يذكر الموعد المحدد لهذه الخطوة.

وأعلن روحاني، عن إزالة القيود المفروضة على المجمعات التجارية التي كان من المفروض ألا تعمل بعد الساعة السادسة مساء وتقرر أيضا دراسة موضوع فتح صحون المراقد المقدسة ليلا أيضا، إضافة إلى قرار فتحها نهارا والذي اتخذ في وقت سابق.

وكشفت أحدث بيانات وزارة الصحة أن إيران، الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا المستجد في الشرق الأوسط، سجلت 148950 إصابة بالمرض بينها 7734 وفاة.