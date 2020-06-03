كيف واجهت القليوبية أزمة كثافات الفصول ونجحت في استغلال أزمة كورونا؟

تعد مشكلة ارتفاع كثافات الفصول بمدارس القليوبية من المشكلات المزمنة التي عانت منها محافظة القليوبية كثيرا وهو ما دفع لاستغلال أزمة كورونا وتعليق الدراسة في دفع المشروعات المتعثرة في هذا المجال لتنجح المحافظة خلال هذه الفترة في الانتهاء من احلال وتجديد وتوسعة 20 مدرسة علي مستوي جاهزة للافتتاح بتكلفة 76 مليون و662 ألف جنيه في اطار خطة الدولة لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس.

وتقع المدارس الجديد وفق تصريحات أماني ابراهيم مدير المشروعات بالمحافظة بنطاق إدارات غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخصوص بإجمالي 235 فصلا ما بين مدارس تعليم أساسي ورسمي لغات وابتدائي واعدادي وثانوي.

وتستعرض "الوطن" خريطة المدارس الجديدة..

مدرسة جمال حمدان تعليم اساسى بقليوب 16 فصل احلال جزئى بتكلفة 4588401 جنيه

الرسمية للغات بحوض النواربالخصوص رسمي لغات بالخصوص 28 فصل توسع بتكلفة 7608265 جنيه

الرحمن الرحيم الابتدائية ببنها وتضم 16 فصلا انشاء جديد بتكلفة 6697892 جنيه

انس بن مالك تعليم اساسى ببنها فصل 16 توسع بتكلفة 5183280 جنيه

منطى الاعدادية بنين بغرب شبرا 6 فصول توسع بتكلفه 3982013 جنيه

دندنا الابتدائية بطوخ 14فصل توسع بتكلفة 4566976 جنيه

الخصوص ثانوى عام لغات رسمي لغات 16 فصل توسع بتكلفة 5909583 جنيه

كفر الاربعين الاعدادية الثانوية 17 فصل توسع بتكلفه 5366067 جنيه

مسطرد تعليم اساسى بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفة 3739779 جنيه

الشيماء الرسمية لغات بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفه 5609430 جنيه

الخانكة الابتدائية بنات 33 فصل توسع بتكلفه 8136528 جنيه ومجمع

الخلفاء الراشدين 22 فصل توسع بتكلفه 5701684 جنيه

الشهيد هيثم أبو العنين بطوخ 10 فصول توسع بتكلفه 3941788 جنيه

قليوب بنات 11 فصل توسع بتكلفه 5630880 جنيه