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كيف واجهت القليوبية أزمة كثافات الفصول ونجحت في استغلال أزمة كورونا؟

كتب:

حسن صالح
03:13 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
مدرسة جمال حمدان الجديدة بقليوب

مدرسة جمال حمدان الجديدة بقليوب

تعد مشكلة ارتفاع كثافات الفصول بمدارس القليوبية من المشكلات المزمنة التي عانت منها محافظة القليوبية كثيرا وهو ما دفع لاستغلال أزمة كورونا وتعليق الدراسة في دفع المشروعات المتعثرة في هذا المجال لتنجح المحافظة خلال هذه الفترة في الانتهاء من احلال وتجديد وتوسعة 20 مدرسة علي مستوي جاهزة للافتتاح بتكلفة 76 مليون و662 ألف جنيه في اطار خطة الدولة  لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس.

وتقع المدارس الجديد وفق تصريحات أماني ابراهيم مدير المشروعات بالمحافظة بنطاق إدارات غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخصوص بإجمالي 235 فصلا ما بين مدارس تعليم أساسي ورسمي لغات وابتدائي واعدادي وثانوي.

وتستعرض "الوطن" خريطة المدارس الجديدة..

مدرسة جمال حمدان تعليم اساسى بقليوب  16 فصل احلال جزئى  بتكلفة 4588401 جنيه

الرسمية للغات بحوض النواربالخصوص رسمي لغات بالخصوص 28 فصل توسع  بتكلفة 7608265 جنيه

الرحمن الرحيم الابتدائية ببنها وتضم 16 فصلا انشاء جديد بتكلفة 6697892 جنيه 

انس بن مالك تعليم اساسى ببنها  فصل 16 توسع  بتكلفة 5183280 جنيه 

منطى الاعدادية بنين بغرب شبرا 6 فصول توسع  بتكلفه 3982013 جنيه 

دندنا الابتدائية بطوخ 14فصل توسع بتكلفة 4566976 جنيه

الخصوص ثانوى عام لغات رسمي لغات 16 فصل توسع بتكلفة 5909583 جنيه 

كفر الاربعين الاعدادية الثانوية  17 فصل توسع  بتكلفه 5366067 جنيه

مسطرد تعليم اساسى بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفة 3739779 جنيه

الشيماء الرسمية لغات بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفه 5609430 جنيه

 الخانكة الابتدائية بنات 33 فصل توسع  بتكلفه 8136528 جنيه ومجمع

الخلفاء الراشدين   22 فصل توسع  بتكلفه 5701684 جنيه

الشهيد هيثم  أبو العنين بطوخ 10 فصول توسع  بتكلفه 3941788 جنيه  

قليوب بنات 11 فصل توسع بتكلفه 5630880 جنيه  