كيف واجهت القليوبية أزمة كثافات الفصول ونجحت في استغلال أزمة كورونا؟
كتب:
حسن صالح
03:13 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
تعد مشكلة ارتفاع كثافات الفصول بمدارس القليوبية من المشكلات المزمنة التي عانت منها محافظة القليوبية كثيرا وهو ما دفع لاستغلال أزمة كورونا وتعليق الدراسة في دفع المشروعات المتعثرة في هذا المجال لتنجح المحافظة خلال هذه الفترة في الانتهاء من احلال وتجديد وتوسعة 20 مدرسة علي مستوي جاهزة للافتتاح بتكلفة 76 مليون و662 ألف جنيه في اطار خطة الدولة لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس.
وتقع المدارس الجديد وفق تصريحات أماني ابراهيم مدير المشروعات بالمحافظة بنطاق إدارات غرب وشرق شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخصوص بإجمالي 235 فصلا ما بين مدارس تعليم أساسي ورسمي لغات وابتدائي واعدادي وثانوي.
وتستعرض "الوطن" خريطة المدارس الجديدة..
مدرسة جمال حمدان تعليم اساسى بقليوب 16 فصل احلال جزئى بتكلفة 4588401 جنيه
الرسمية للغات بحوض النواربالخصوص رسمي لغات بالخصوص 28 فصل توسع بتكلفة 7608265 جنيه
الرحمن الرحيم الابتدائية ببنها وتضم 16 فصلا انشاء جديد بتكلفة 6697892 جنيه
انس بن مالك تعليم اساسى ببنها فصل 16 توسع بتكلفة 5183280 جنيه
منطى الاعدادية بنين بغرب شبرا 6 فصول توسع بتكلفه 3982013 جنيه
دندنا الابتدائية بطوخ 14فصل توسع بتكلفة 4566976 جنيه
الخصوص ثانوى عام لغات رسمي لغات 16 فصل توسع بتكلفة 5909583 جنيه
كفر الاربعين الاعدادية الثانوية 17 فصل توسع بتكلفه 5366067 جنيه
مسطرد تعليم اساسى بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفة 3739779 جنيه
الشيماء الرسمية لغات بشرق شبرا 15 فصل توسع بتكلفه 5609430 جنيه
الخانكة الابتدائية بنات 33 فصل توسع بتكلفه 8136528 جنيه ومجمع
الخلفاء الراشدين 22 فصل توسع بتكلفه 5701684 جنيه
الشهيد هيثم أبو العنين بطوخ 10 فصول توسع بتكلفه 3941788 جنيه
قليوب بنات 11 فصل توسع بتكلفه 5630880 جنيه