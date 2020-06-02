الأمم المتحدة توزع 100 ألف متر مكعب مساعدات إنسانية لمواجهة كورونا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أنه وزع أكثر من 100 ألف متر مكعب من المساعدات الإنسانية والطبية على 121 دولة حول العالم؛ لدعم الحكومات في استجابتها؛ لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بايرز، في مؤتمر صحفي عن بعد، إن هذه الشحنات تشمل معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات وأجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات الطوارئ الصحية والنقالات ومقاييس للحرارة ومعدات تنقية المياه.

وأضافت بايرز أن المساعدات تضمنت أيضا خدمات نقل الجوي للعاملين في المجالين الإنساني والصحي إلى مناطق لا تتوفر فيها خدمات نقل آمنة، موضحة أن أولى تلك الرحلات انطلقت في الأول من مايو الماضي؛ لتصل خلال شهر واحد إلى 88 رحلة نقلت أكثر من ألف شخص إلى 26 وجهة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بما في ذلك العاملين الإنسانيين في 235 منظمة.