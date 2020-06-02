رئيس غانا يقرر استمرار غلق الحدود ومنع التجمعات لمواجهة كورونا

قرر الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو الجاري لطلاب المرحلة النهائية فقط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وارتفع عدد الحالات المصابة بكورنا المستجد في غانا، إلى 8070 حالة، من ضمنها 2947 حالة شفاء، و36 وفاة.

كما قرر "أدو" استمرار منع التجمعات في الأماكن العامة حتى أواخر شهر يوليو المقبل، مع السماح بفتح دور العبادة، هذا الأسبوع، على أن لا يتعدى تواجد الأشخاص فيها لـ 100 شخص.