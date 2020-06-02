الاتحاد الأفريقي: إصابات كورونا في القارة تتجاوز 150 ألفا

أعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم، تجاوز حالات الإصابة المسجلة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إفريقيا 150 ألف حالة، بعد تسجيل 5343 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت البيانات الواردة، على الموقع الإلكتروني للمراكز الأفريقية، وصول حالات الإصابة المسجلة بالوباء في دول القارة الـ54 إلى 152 ألفا و442 حالة، تعافى منها 63 ألفا و661 شخصا من الإصابة، فيما توفي 4344 شخصا جراء إصابتهم.

ووفقا للمراكز، يعد الشمال الإفريقي المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، سواء على مستوى عدد الإصابات أو الوفيات.