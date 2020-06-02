الحركة الوطنية: نواصل مكافحة كورونا بتوزيع مواد التعقيم على المواطنين

يواصل حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد، حملاته في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع المطهرات وأدوات التعقيم على المواطنين في المحافظات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من المرض.

وقال محمد عطوان، القيادي بالحزب، إن الحزب مستمر في حملاته ومبادراته الداعمة لجهود الدولة المصرية في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، وجميع أمانات الحزب في المحافظات تقدم كل ما بوسعها لحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بهذا الفيروس.

وأضاف عطوان أن هدف الحزب من استمرار المبادرات لمواجهة فيروس كورونا، هو الحد من انتشاره بين المواطنين لحين ايجاد علاج يوقف هذا الوباء الذي يضرب العالم كله.

وأكد أن الحزب ماض في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خصوصا ما يتصل بالتباعد الاجتماعى والالتزام بقواعد حظر التجول والحركة مع الجماهير، فضلا عن حملات التوعية وتعقيم وتطهير المباني والأحياء إلى أن تتمكن مصر والعالم من تجاوز الأزمة.

وتابع أن الحزب يقوم بدور في توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا من خلال التواصل معهم في الشارع ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها وحثهم على الالتزام بقواعد حظر التجوال وجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.