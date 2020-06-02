تعرف على اشتراطات إعفاء غرامة تأخير سداد وحدتك أو أرضك لمدة شهرين

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

ووفقا لشروط محددة وليس لجميع الحاصلين على تلك الوحدات والأراضي، نوضحها فيما يلي، وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان اليوم:

- هذه التيسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية، أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.

والشرط الثالث هو التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، كما لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان، حيث تترواح نسب الإعفاء عن الغرامات طبقاً لما يلى:

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%.

- فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%.

- فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.