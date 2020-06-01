نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في جولة ميدانية بالتجمع الثالث

أجرى المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها وتأكّيد الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه، أعمال تطوير محاور الطرق بالتجمع الثالث، حيث شدد على الاهتمام بمحاور الطرق لتيسير الحركة المرورية لسكان ورواد منطقة التجمع الثالث، مع ضرورة وضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال فى موعدها.

كما وجه "طلعت"، بضرورة الاهتمام بحل مشكلات السكان بالمنطقة، وكذا تكثيف أعمال النظافة والتطهير باستمرار، بجانب متابعة أى مخالفات والعمل على إزالتها فورا.

فيما أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة ولا سيما مشروعات الطرق والمرافق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة وتكثيف ألأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.