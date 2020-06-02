اتهام عامل نظافة باستغلال مريضات بمستشفى أمراض عقلية جنسيا في المغرب

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس في المغرب، أمس الاثنين، عاملا بإحدى شركات النظافة للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لنزيلات مستشفى أمراض عقلية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتوصلت مصالح ولاية أمن فاس، بإشعار من إدارة المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية، إلى أن العامل البالغ من العمر 47 سنة، يشتبه باغتصابه 3 نزيلات، وهتك عرضهن، مستغلا حالتهن المرضية.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المحلية، دعم هذا البلاغ مقطع فيديو يوثق أفعال العامل الإجرامية، وتسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هويته وتوقيفه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.