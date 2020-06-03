حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الثور يمكنهم أن يتظاهرون بالبرود، لكنهم مشتعلون من الداخل، قد ينفجرون لسببٍ تافه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنّب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.