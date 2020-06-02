اتصالحوا.. إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بالوراق

أخلت نيابة الوراق، سبيل 3 متهمين في واقعة التنمر والاعتداء على شاب من ذوي الهمم "الاحتياجات الخاصة"، ونشر فيديو لتوريعه بكلب عبر موقع تيك توك، وصرفهم من النيابة العامة، بعد تصالحهم مع المجني عليه.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، حول تعدي شخصين مجهولين عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وفي بلاغه، أكّد شقيق الضحية أنَّ أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته.

وبدأت القوات التحري وفحص مقطع الفيديو، وتمكّنت من تحديد هوية المتهمين، وألقي القبض عليهما، وتمّ عرضهما على النيابة العامة، وقررت إخلاء سبيلهما بعد أن تصالح الطرفين في أثناء التحقيق.