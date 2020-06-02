ضبط المتهمين بترويع شاب من ذوي الإعاقة بكلب في الوراق: كنا بنهزر

ألقت وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب وميكانيكي، مرتكبي واقعة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق وترويعه بكلب في الوراق.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، حول تعدي شخصين مجهولين عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وفي بلاغه، أكّد شقيق الضحية أنَّ أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما طالب، وميكانيكي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة التعدي على شقيق المُبلغ وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا "فيديو" لشابين يخيفان طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق الاعتداء عليه من خلال كلب بوليسي، ويظهر الفيديو الطفل، محاولا الهروب من أمام الكلب، بينما يتعدى الشاب على الطفل الذي يبدو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما آثار غضب العديد من رواد السوشيال ميديا.