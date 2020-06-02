يوتيوب الثقافة يروي قصة "الأرملة الطروب"

تتواصل عروض المبادرة الالكترونية "الثقافة بين إيديك" حيث يبث في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 2 يونيو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب محاضرة جديدة من برنامج "أبدا حلمك" لإعداد الممثل الشامل.

ويذاع بعدها بعدها وفي التاسعة مساء تسجيل نادر للأوبريت الشهير "الأرملة الطروب" لفرقة أوبرا القاهرة، وبمشاركة كل من كورال أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة الدكتور مصطفى ناجي ويؤدي الأدوار السوبرانو الدكتورة رتيبة الحفني، التينور حسن كامي والتدريب على الإلقاء المسرحي عبلة كامل ومن إخراج الدكتور عبدالمنعم كامل.

أوبريت الأرملة الطروب للمؤلف النمساوي العالمي فرانز ليهار ويضم ثلاثة فصول وتدور أحداثه في أوائل القرن التاسع عشر حول أرملة ثرية تدعى هانا جلافاري تذهب في رحلة إلى باريس لحضور احتفال سفارة بونتفدرا بعيد ميلاد أميرها، وينتاب السفير زيتا الخوف من أن تتزوج الأرملة أجنبي مما يفقد الدولة ثروة طائلة فأسرع باستدعاء دانيلو سكرتير السفارة ويكلفه بالتأثير عليها والارتباط بها وعندما يلتقى السكرتير بالأرملة الثرية يكتشف أنها حبيبته السابقة، لكن شعور الكبرياء يدفعهما لإنكار هذا الحب وتتوالى الأحداث في إطار مشوق حيث يحاول دانيلو استعادة قلب الأرملة الثرية.