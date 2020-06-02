برلماني يشيد بزيادة أموال دعم أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية

أشاد النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بالموافقة على موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020/2021، والمقدرة بنحو 56 مليونا و20 ألف جنيه، مقابل 33 مليونا و196 ألف جنيه العام المالي الجاري، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.

وأكد "نصر الدين"، أن تكريم أسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحرمته، واجب كبير على الدولة، وهي لم تتاخر في القيام به.

وشدد النائب في بيان له اليوم، على أن الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية الخسيسة في سيناء وغيرها، لم يتوانوا عن التضحية بأرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب وإجهاض المؤامرة الإرهابية على الوطن، منوها بالعديد من الجهود الأخرى للجنة التضامن في مجلس النواب، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية لدعم أسر الشهداء والمصابين، حيث تم توفير مصروفات دراسية لنحو 8 آلاف حالة، ومصروفات جامعية لـ7000 حالة، ومحو أمية 4 أفراد، بالإضافة إلي خدمات النقل ومنها، 7000 اشتراك في مترو الانفاق، و4500 كارنية نقل عام، مشيرا إلى أن مصر عازمة على استمرار التصدي للإرهاب بكل قوة ولا تتأخر في دعم أبنائها من الشهداء والمصابين أو رعاية أسرهم.