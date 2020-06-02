الاتحاد الأوروبي: واقعة جورج فلويد إساءة استخدام للسلطة

وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد بأنها "إساءة استغلال للسلطة".

وقال بوريل - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والذعر حيال الحادث.

يُشار إلى أن وفاة جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية أدى إلى انطلاق احتجاجات واسعة في العديد من الولايات الأمريكية، وصلت إحداها إلى محيط البيت الأبيض، وحدث اشتباك بين المحتجين وقوات الخدمة السرية.