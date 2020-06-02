"علاقة محرمة مع صديقه ابنها".. القصة الكاملة لجريمة "عزيزة" في الخانكة

بعد مرور 5 أشهر على قضية "الزنا والتعذيب"، التي جمعت بين شاب والدة صديقه في منطقة الخانكة، أسدلت المحكمة الستار عن القضية، وقضت بمعاقبة المتهمين، بالسجن لمدة 8 سنوات عن تهمتي ممارسة الزنا وتعذيب الطفلة.

"بلاغ زنا" كانت بداية الكشف عن علاقة محرمة جمعت بين شاب و"والدة صديقه"، في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، ذكرت التحريات والتحقيقات أن العلاقة المحرمة استمرت عدة أشهر بين الشاب ووالدة صديقه التي تكبره ب20 سنة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن القضية كانت تضم واقعة تعذيب وممارسة زنا، وقالت التحقيقات إن "عزيزة المتهمة وصديق ابنها ويدعى محمود" أقاما حفلات جنس سادي، وعذبا خلالها نجلة المتهمة الأولى.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة وتلقت الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت ديسمبر الماضي، بلاغا من عم الطفلة المجني عليها، مفاده أن زوجة شقيقه المحبوس تمارس الزنا مع صديق ابنها، وأنهما اشتركا معا في تعذيب نجلتها وحلق شعرها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الدعوى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أكدت اعتياد "عزيزة" ممارسة الجنس مع صديق ابنها، واشتراكهما في تعذيب ابنتها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على المتهمين، وأحالتهما للنيابة العامة التي حققت معهما، ونسبت لهما اتهامات بارتكاب جرائم الزنا وتعذيب الطفلة وتحريضها على الفسق والفجور.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ومثلا أمام المستشار معتز جمال أباظة، رئيس محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بالخانكة، والذي حقق الواقعة مجددا، حيث أنكرت "عزيزة" ما نسب اليها من اتهامات، بينما اعترف "محمود" بممارسة الزنا معها، واستدعى القاضي الطفلة المجني عليها التي أقرت بتعرضها للتعذيب على يد والدتها وعشيقها، كما استمع لشهادة شقيق المجني عليه، الذي أكد أقوال شقيقته، ومن بين أوراق القضية تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الوقائع المرتكبة، ليقرر بعدها حجز القضية الحكم.

قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 8 سنوات عن تهمتي ممارسة الزنا وتعذيب الطفلة، وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم هو أقصى عقوبة للجريمتين.