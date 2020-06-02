"الحركة الوطنية" يطلق حملة لتوفير مستلزمات طبية للمستشفيات

أطلق حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، حملة لدعم قطاع الصحة والأطقم الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم المساعدات من مستلزمات طبية وغيرها للمستشفيات الحكومية.

وقال السيد لـ"الوطن"، إن القطاع الطبي يبذل جهوداً كبيرة في مواجهة فيروس كورونا ولدينا ثقة في قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة وبدعم الجميع لجهود الدولة المبذولة في إطار خطة مكافحة الوباء.

وطالب بضرورة تضافر الجهود لدعم قطاع الصحة في الأزمة الراهنة لفيروس كورونا وعلى جميع الأحزاب والمجتمع المدني والقوى الشعبية القيام بدورها في دعم مؤسسات الدولة المختلفة بكل قوة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وأكد السيد أن الحزب يدعم الأطقم الطبية في جميع المستشفيات من خلال توفير الأدوات الطبية الوقائية مثل ماسكات الوجه وملابس الوقاية وغيرها حرصا على سلامة كل العاملين في مواجهة هذا المرض.