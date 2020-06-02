محافظ الجيزة: نقدم دعما كاملا للأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الوقائية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والصدر على مستوى المحافظة للوقوف على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وقرر محافظ الجيزة إلغاء أي إجازات للأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن العاملين في المنظومة الصحية الآن هم بمثابة الجنود ومن غير المسموح أن يتغيب جندي عن ساحة المعركة خاصة في الظروف التي تمر بها الدولة الآن.

وأكد المحافظ على تشكيل لجان بالتنسيق مع عدد من الجهات للمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية موجها باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أي حالة مرضية قائلا "لا تغلقو أبوابكم أمام أي مريض فأنتم السند له"، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي ووصول العلاج لهم، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان سيتم بإشراف القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الإجراءات على أرض الواقع والمرور على كل المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس بالمنظومة الصحية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

ووجه محافظ الجيزة وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات بالتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية لتمكينهم من اداء واجبهم على أكمل وجه والحفاظ على سلامتهم مع التشديد على تخصيص أسره للعزل الصحي بالمستشفيات للأطقم الطبية والتمريض للتعافي في حال اصابتهم بفيروس كورونا.

وشدد راشد على تطبيق البروتركول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة بحزم فيما يخص الحالات البسيطة التي لا تحتاج سوى للعزل المنزلي والعلاج أو الحالات المتوسطة والحرجة والتي تستلزم تواجد في المستشفى مع التأكيد على عدم تفضيل مواطن على مواطن والتعامل بسواسية دون أي محسوبيات.

وأكد على أهمية تخصيص معاونين بكل مستشفى لاستقبال المريض والتخفيف عنه مع التعامل الجيد مع المريض والاهتمام بالدعم النفسي له لما لذلك من أهمية في زيادة معدل الشفاء.

ووجه المحافظ مديري المستشفيات أنه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق على الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله بها لتوفير الرعاية الصحية له.

وأشار إلى أن صرف حوافز مادية وكل البدلات للأطقم الطبية وإطلاق أسماء الشهداء من الأطقم الطبية على الشوارع والمدارس أسوه بشهداء الوطن من الجيش والشرطة واجب لما يقدموه من تضحيات غالية في سبيل سلامة المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير قوات تأمين داخل المستشفيات للأطقم الطبية لتوفير الجو الملائم لهم للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وأوضح أنه جرى تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول كورونا وهو 114 الخاص بغرفة العمليات والأزمات بالمحافظة ورقم 35714170 الخاص بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

ومن جانبه عرض الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الموقف الحالي لمستشفيات العزل وأبرز المعوقات التي تواجه الأطقم الطبية وخطة المديرية وغيرها من الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة، لافتا أنه سيتم تخصيص ممرات داخل المستشفيات لاستقبال وعلاج مرضي كورونا بعيدا عن أماكن استقبال أي حالات مرضية أخرى وذلك لتلاشي تفشي العدوى.