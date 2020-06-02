سناء شافع: مبشوفش الشارع بسبب كورونا

دعا الفنان سناء شافع، جمهوره لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات طوال الوقت، مع توخي الحذر خلال التعامل مع الآخرين.

وقال "شافع" لـ"الوطن"، إنه يتبع الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، ولم يخرج من منزله منذ وقتٍ طويل، متابعًا: "مش بشوف الشارع ومش هنزل إلا لما الأمور تتحسن".

يذكر أن سناء شافع شارك مؤخرًا في مسلسل "ليالينا" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين.