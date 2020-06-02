الصحة: دواء الملاريا ظهرت فاعليته في علاج كورونا.. وحذفه من البروتوكول سيظلم المرضى

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بعض المواطنين لم يلجأوا للجهات الرسمية وزارة الصحة بخصوص الاستفسار عن فيروس كورونا ولجأوا للسوشيال ميديا، التي تعد هامة جدا في نشر المعلومات الصحيحة، ولكن يجب أن نتأكد أن هناك بعض المعلومات المغلوطة عليها.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Cbc، أنه لم يصدر من وزارة الصحة أو اللجنة العلمية بروتوكول لعلاج فيروس كورونا، وصدر البروتوكول فقط عندما تم تحديث البروتوكول بناء على بحث متواصل، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا يوجد دواء شاف لعلاج الفيروس.

وتابع، أن البروتوكول الصادر من وزارة الصحة في البداية كان للتشابه القوي بين أعراض مرض كورونا مع الإنفلونزا، فتم على هذا الأساس استخدام دواء التيميفلو، وعند عمل تجارب شخصية على كم هائل من المرضى لمعرفة مدى فاعلية الدواء، وأن الدراسة التي انتقدت الدواء في إحدي المجلات العلمية لم يتم مراجعتها من قبل اللجنة العلمية التابعة للمجلة، وهي عبارة عن دراسة وصف وليس تحليل، واستخدام دواء الملاريا الهيدروكسي كلوركين ظهر فاعليته في الحالات المتوسطة والخفيفة وفي حالة حذفه من بروتوكول العلاج المصري نكون قد ظلمنا المرضي.

واستكمل، أنه لذلك صممنا على استكمال العلاج بهذا الدواء بالرغم من توقف العالم عنه، وبعد ذلك عادت أسبانيا وفرنسا لاستخدامه مرة أخرى، مؤكداً أن الباحث المصري أقوي من أي شخص في العالم.