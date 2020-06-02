الحكومة تناقش فتح المساجد وعودة النشاط الرياضي.. غدا

يبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً، مع أعضاء حكومته تطورات موقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحكومة لتطورات الأوضاع على أرض الواقع، والتي تتواكب مع التطورات التي توقعتها المعادلات الحسابية حول انتشار الفيروس في البلاد.

وتتخذ الحكومة عدداً من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، من بينها الالتزام بارتداء الكمامات في المنشآت العامة والخاصة والأسواق، فضلاً عن فرض حظر لتحرك المواطنين على الطرق اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وتخفيض العمالة بنسبة 50%، وتعليق بعض الخدمات.

وبدأت مؤخراً عودة بعض الخدمات الحكومية بعد تعليقها مثل خدمات السجل المدني، وغيرها من الخدمات التي بدأت فتح أبوابها مؤخراً.

ومن المنتظر أن يناقش "مدبولي" مع وزراء الحكومة غداً، تطورات الملفات المتعلقة بالتعايش مع الفيروس وفق اشتراطات، وإجراءات احترازية للعمل على تحريك القطاعات المتضررة من الفيروس، بالتوازي مع توفير أعلى معدلات الحماية الممكنة للعمالة.

كان رئيس الوزراء قد وجه وزيرا الطيران والسياحة اليوم بعرض خطة عودة السياحة الخارجية وحركة الطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما من المنتظر أن يتم عرض خطة الفتح التدريجي للمساجد غداً، والأمور المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.