صيادلة القاهرة تخاطب مدبولي لتوفير أماكن لعزل أعضائها المصابين بكورونا

قال الدكتور محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إن النقابة خاطبت، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتسهيل أماكن لعزل الصيادلة المصابين وحالتهم بسيطة أو متوسطة بأحد مباني المدن الجامعية سعة 100 سرير أو أي أماكن ترونها مناسبة وسنقوم نحن نقابة الصيادلة بتجهيزها عن طريق جمع تبرعات من الزملاء، ومن صندوق النقابة ومتابعة تلك الحالات تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف عن كاهل الدولة في تلك الأزمة.

وأضاف محفوظ، أن النقابة في خطابها لرئاسة الوزراء، أعربت عن تثمينها وتقديرها الدور العظيم الذي تقوم به كل مؤسسات الدولة، كما أشادت بكل المجهودات التي تبذلها الحكومة للسيطرة على تفشي وباء كورونا، مؤكدة على أنها لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة في شتى القطاعات خاصة العنصر البشري وبالأخص الأطقم الطبية.

وأشارت النقابة إلى أن هناك 75 ألف صيدلية تقوم بواجبها في أصعب الظروف ومازالت رغم الصعاب التي تواجهنا في توفير المستلزمات الطبية التي تحمي المواطن والصيادلة الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين بكل تفاني ومازلوا يرابطون على خط المواجهة للحفاظ على ذلك ونحن حاولنا على قدر المتاح متسلحين بالإيمان الكامل لسمو رسالتهم.

وأوضح أنهم يجدون صعوبة في استكمال تلك الملحمة الآن، حيث أنه توفى أكثر من خمسة صيادلة من صيادلة مصر وهم يؤدون عملهم في الصيدليات وإصابة كثير من الصيادلة مما كان له أثر نفسي سلبي عميق على صيادلة مما يؤثر في قدرتهم على استمرارهم في خط المواجهة.

ولفتوا إلى أنهم ناشدوا اتحاد المهن الطبية المنشأ بقانون 13 لسنة 1983 والذي من أهم اختصاصاته إعانة أعضاء الجمعية العمومية وقت الحاجة ووقت الأزمات وللأسف الشديد لم يقم اتحاد المهن الطبية بواجبه تجاه صيادلة مصر رغم أن الدخل الرئيسي من موارد اتحاد المهن هو الدمعة الطبية الخاصة بالدواء الذي يقوم بتصنيعه صيادلة مصر.