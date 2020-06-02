من داخل مستشفى عزل.. صيدلي يتحدث عن نظام صرف العلاج للمصابين

تواصل وزارة الصحة والسكان نشر فيديوهات للأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل بفيروس كورونا المستجد، وتذيعها فضائية EXTRA NEWS على شاشتها.

وقال أحد الممرضين في الفيديو: "بحكم إني صيدلي ومنتسب لمستشفى بلطيم، وإن ده دوري في الأول قبل أي شيء، وإحنا هنا في المستشفى مش بيقتصر دور الصيدلي على الصرف ولكن بنتبع تعليمات الإعطاء والصف، وبنبقى متواصلين مع الأطباء والتمريض ومشتركين في جروباتهم".

وواصل: "بنتابع بشكل دوري بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج المرض، لو فيه أي تعديل في الجرعات بنبلغ الدكاترة بيها، فيه بعض العلاجات في البروتوكول تحتاج إلى تحليل، والعلاجات دي مش بتطلع إلا لما التحليل ده يتوفر، وده دورنا إحنا كصيدليين، إن إحنا مش بنصرف العلاج إلا بالتحاليل دي، وبنتواصل مع التحاليل والأطباء عشان المرضى ياخدوا العلاج بشكل صحيح".

واختتم: "إن شاء الله الأمور تعدي على خير، ونسب الشفاء تبقى كويسة، وخلال فترة صغيرة يكون الموضوع ده انتهى".