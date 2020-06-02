تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في إسنا جنوب الأقصر

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، تسجيل 14 حالة مصابة بفيروس كورونا من مركز إسنا وقراها، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الحداد، أنه تم رصد 8 حالات ببندر إسنا، وحالة من طفنيس بحميات ادفو، وحالة بكوم امبو، وحالة من قرية الحليلة، وحالة من قرية أصفون، وحالة من قرية وبورات المطاعنة، وحالة من قرية العضايمة.

وأكد الحداد، أنه يجرى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصي بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلي.