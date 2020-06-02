السيطرة على حريق محدود بصيدلية في مصر الجديدة

شب حريق محدود داخل صيدلية بمصر الجديدة، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخلاء منزل مكون من 3 طوابق.

وتبين من التحريات أن النيران نشبت داخل غرفة صغيرة بالصيدلية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإخماد النيران قبل امتداداها لباقي المبنى ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات، بنشوب حريق في إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع الميرغني في مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على النيران.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.