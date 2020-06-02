حريق الـ45 دقيقة.. كيف دمرت النيران عقارا مخصصا لمعدات تصوير بالهرم؟

"45 دقيقة".. هي المدة التي استغرقتها قوات الحماية المدنية بالجيزة، حتى تمكنت من السيطرة على حريق هائل التهم عقار مخصص لتخزين معدات التصوير السينمائي بالهرم، فيما ذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

أفادت تحريات المباحث التي قادها اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بتلقى غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بشارع المجزر الآلي بالهرم.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بـ12 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران التي امتدت للعقار بالكامل والتهمت محتوياته دون إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التحريات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن العقار مكون من 4 طوابق الأول مسجد وباقي الطوابق مخصصة كمخازن لمعدات تصوير سينمائي وملابس سينمائية يقوم مالكها بتأجيرها لاستوديوهات التصوير، وتبين أن تلك المعدات والملابس ساعدت علي اشتعال النيران وامتدادها بشكل سريع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة لمكان الحريق، وقررت انتداب المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.