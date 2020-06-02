"العناني" يصدر قرارا بتعيين عميد ألسن كمستشار للوزير للسياحة المستدامة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بالاستعانة بالأستاذة الدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية، وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق، للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

تخرجت مستشار وزير السياحة الجديدة من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها فى شركه ترافكو ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات .حصلت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان وكانت رساله الدكتوراه بعنوان "التسويق البيئى ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".

وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحه الخضراءكما تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كما قامت بالمشاركه كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية، ولها العديد من الابحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلميه المحلية والدولية .