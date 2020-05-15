وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عدد من المنتجعات والفنادق بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الفنادق في إطار تطبيق الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتابع وزير السياحة والأثار، خلال جولته، الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق، من إجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات حرارة الضيوف، وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو، وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم، والمطابخ، والبرجولات، وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع وزير السياحة إلى شرح مفصل عن كافة إجراءات الوقاية المتبعة، التي تجري وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، وإجراءات التطهير التي تجرى بصفة مستمرة.

رافق وزير السياحة في جولته، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.