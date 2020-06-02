ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 878 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الأيام الماضية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 878 جنيهًا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا الارتفاع هو سعر قياسي جديد للذهب بعد أن لامس الدولار 16 جنيه وارتفاع السعر العالمي إلي 1742 دولار للأوقية

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم في البورصات العالمية والأسواق المحلية.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 873 و878 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 764 و769 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 656 و659 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6152 جنيها.