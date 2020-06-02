ترامب: إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ لينكولن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل .

ويدرس الرئيس الأمريكي، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية.

وأعلن حاكم، نيويورك منع التجول في الولاية بسب أحداث الشغب التي شهدتها الولاية وعدد من الولايات الأخرى، التي انفجرت إثر مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب كان ممتعضًا لما جرى في حادث مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت أمس أنه "لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب"، مؤكدة أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد.

وتابعت أن وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات، لكنهم فشلوا في ذلك، مؤكدة أن هناك أدلة متزايدة على تورط حركة "أنتيفا" في أعمال العنف.

وأكدت أن ترامب طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة، مشيرة إلى نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية.