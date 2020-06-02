"بايدن": ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ، وعلى الرئيس الاهتمام بكل الأمريكيين وليس فقط بممولي حملته، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي، أنه لا مجال للنهب والعنف وتدمير الممتلكات ومن غير المقبول أيضا من الشرطة استخدام العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين.

وأضاف بايدن، أنه "يجب القضاء على عدم المساواة الموجودة في مجتمعنا الأمريكي"، مشيرا إلى أنه على ترامب تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أي مشكلات.

وفي 25 مايو الماضي، قُتل الأمريكي أسود البشرة جورج فلويد بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس تشوفين و3 ضباط آخرين شاركوا في تقييد حركة فلويد أثناء اعتقاله وقتله، كما تم اعتقال تشوفين وتوجيه إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل فلويد يوم 26 مايو الماضي بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.