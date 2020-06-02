رئيس "مياه مطروح": تشغيل محطة تحلية الرميلة 3 بتكلفة 160 مليونا

تفقد ،اليوم، الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عدة مواقع محطات تحلية مياه البحر بمطروح.

وزار "خالد" محطة تحلية مياه البحر الرميله 3 لمتابعة تجارب التشغيل إستعدادا لدخولها الخدمة قريبا، والتى ستعمل بطاقة إنتاجية 12 ألف م3 / اليوم بتكلفة إنشائية 160 مليون جنيها لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح وخلال جولته التفقدية داخل المحطة.

وإستعرض خلال الزيارة المشروعات الجديدة وإتجاه الدولة لسد العجز المائى بإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإنتقل لزيارة مدينة برانى غرب مدينة مطروح، وتفقد خلالها موقع إنشاء مركز خدمة العملاء الجديد لخدمة أهالى مدينة برانى، كما تفقد حملة سيارات نقل المياه الجديد التابع لفرع الشركة ببرانى.

وزار موقع إنشاء مركز خدمة العملاء الجديد لخدمة أهالى مدينة السلوم بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمحطة تحلية مياه البحر بالسلوم.

جدير بالذكر أن محطة السلوم تعمل بطاقة إنتاجية 4000 م3/ اليوم بعد زيادة الطاقة الإنتاجية لها، خلال الزيارة الأخيرة للواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وقاما بافتتاحها فى يناير الماضى.