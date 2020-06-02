هاني رمزي يطالب جمهوره بالدعاء لرجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيها

طالب الفنان هاني رمزي عبر حسابه الخاص على تويتر، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي والتي تدهورت صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا دخلت على إثرها العناية المركزة.

وقال رمزي "‏ربنا يشفيكى يا حبيبتى وإن شاء الله تقومى بالسلامة... ادعوا لحبيبة الكل بالشفا "

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوى شهدت تدهورًا فجر الثلاثاء، وتحديدًا في الساعة الثالثة صباحًا.

وأوضحت المصادر أن "الجداوي" شعرت بضيق شديد فى التنفس، وآلام فى الصدر، وعدم استقرار في درجة حرارتها، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة والتي خُصصت للحالات غير المستقرة.