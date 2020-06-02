عاجل.. نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى العناية المركزة لتدهور حالتها

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوى شهدت تدهورًا فجر اليوم الثلاثاء، وتحديدًا في الساعة الثالثة صباحًا.

وأوضحت المصادر أن "الجداوي" شعرت بضيق شديد فى التنفس، وآلام فى الصدر، وعدم استقرار في درجة حرارتها، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة والتي خُصصت للحالات غير المستقرة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوى دخلت مستشفى العزل ليلة عيد الفطر لإصابتها بفيروس كورونا، لكن حالتها استقرت بعد تلقيها للعلاج اللازم، لتُنقل بعد ذلك للغرفة 212 بالدور الثاني بالمستشفى، وهي غرفة حجز عادية.