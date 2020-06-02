سد احتياجات المستشفيات من الأطقم الطبية والأدوية: خطة أسيوط لعلاج مرضى كورونا

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة الوطن توضح خطة محافظة أسيوط لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في النقاط التالية:

1- تشكيل لجنة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية.

2- التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

3- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن مناقشة احتياجات المستشفيات المركزية والعامة ومستشفيات العزل والتشديد على التزام حضور الأطقم الطبية بجميع المستشفيات وتوفير كافة سبل الدعم لهم لتأدية عملهم.

4- أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه يجرى تخصيص الوحدات الصحية والقوافل الطبية الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم.

5- تجهيز فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة حرصًا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم.

6- لا يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

7- فرق الطب الوقائي تقوم بمتابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم وفقًا للبروتوكول العلاجي لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء.

8- تجهيز المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

9- تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات وهي مستشفى أسيوط العام والايمان العام وديروط العام ومنفلوط المركزى والقوصية المركزى وأبنوب المركزى وساحل سليم المركزى والبدارى المركزى وصدفا المركزى وصدر أسيوط والغنايم المركزى ومبرة أسيوط وحميات ديروط وحميات أسيوط.

10- توزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت اشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.