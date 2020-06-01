أسيوط تكثف حملات الرش الليلية لمواجهة كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذ حملات الرش والتطهير والنظافة بشوارع وميادين مراكز وأحياء المحافظة أثناء ساعات الحظر، وذلك بمشاركة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدات وحدة الإنقاذ السريع، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مساء أمس شهد تنفيذ حملة رش وتطهير للمنشآت والمرافق بحي غرب أسيوط، استهدفت تطهير شارع يسري راغب وامتداده وشارع 26 يوليو وميدان المجذوب وشارع الشيخ علي عبدالدايم والمنطقة المحيطة بمعهد الأورام.

وأشار إلى أن مثل تلك الحملات يتم شنها بالمراكز والقرى والنجوع بقيادة رؤساء المراكز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، حيث يتم التركيز على رش الوحدات الصحية، ومكاتب البريد، ومواقف السيارات، والوحدات المحلية، وغيرها من المنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تشهد تردد المواطنين لتلقي الخدمة.